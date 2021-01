Der Rewe-Markt in Weimar Nord soll am 25. Februar wieder öffnen.

Weimar Rewe-Markt in Weimar Nord wird für Kunden, Mitarbeiter und Umwelt umgekrempelt

Komplettsanierung in rund sechs Wochen

Weimar. Übersichtlicher und umweltfreundlicher soll der Rewe-Markt in Weimar Nord durch die laufende Sanierung werden. Neu gestaltet werden dabei viele Bereiche, angefangen von der Obst- und Gemüseabteilung am Eingang bis hin zu den Kassen, sagte Betreiber Stephan Dathe. Er kündigte die Wiedereröffnung für den 25. Februar um 6 Uhr an. Eingebaut werde binnen der rund sechs Wochen auch eine Klimaanlage.