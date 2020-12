Kompliziertes Puzzle ohne Bauanleitung in Hohenfelden

Es ist ein Puzzlespiel unter erschwerten Bedingungen: Am Dienstagmorgen begann am Eichenberg bei Hohenfelden mit dem Einsetzen der Innenwände eine entscheidende Etappe beim Wiederaufbau des Frankenwaldhauses. Dieses Gebäude soll künftig am südlichen Zipfel das Erweiterungsgelände des Thüringer Freilichtmuseums abschließen. „Das passt deshalb so gut, weil es auch das Haus in unserer Sammlung ist, das ursprünglich am südlichsten in Thüringen stand“, sagt Museumsleiterin Franziska Zschäck.

Größtes Problem für das Team der Baufirma Pfeiffer aus Berlstedt war zum Start nicht etwa das Wetter mit dem ersten Schnee pünktlich zum meteorologischen Winteranfang. Sondern es wurzelt in der Vorgeschichte: Die Pfeiffer-Männer haben das Haus nicht abgebaut, und das Unternehmen, das den Gesamtauftrag ursprünglich bekommen hatte, legte bei der Demontage keine Dokumentation an. „Das wäre ein fester Leistungsbestandteil gewesen, absolute Pflicht“, ärgert sich Zschäck. „Aber das war nur einer von vielen Gründen, warum wir die Reißleine ziehen und den Auftrag neu ausschreiben mussten.“ „Wir mussten erstmal alles sortieren und zuordnen.“ Der Firma Pfeiffer fehlt somit quasi die „Bauanleitung“ – und das ist für ein solches Gebäude ein echtes Problem. Denn das Frankenwaldhaus ist vermutlich das Letzte seiner Art in Thüringen, es gibt also keine Vergleichsmöglichkeiten. Ursprünglich errichtet wurde es im Jahr 1709 in Heinersdorf bei Sonneberg. Es handelt sich um ein Blockhaus mit allen Bereichen unter einem Dach: Wohnräume, Wirtschaftstrakt inklusive Küche und Ställe für das Vieh. Über die Jahrhunderte hatte die Besitzer-Familie immer wieder kleinere Umbauten und Reparaturen vorgenommen, Teile der Holzkonstruktion beispielsweise durch Backsteinmauern ersetzt. Als die Firma Pfeiffer vor einigen Wochen im September in Hohenfelden antrat, fand sie einen aufgetürmten und mit Planen vor dem Wetter geschützten Materialberg vor: Sparren, Dielen, Treppen, Wandbalken und so weiter. Die Fundament-Steine, die man normalerweise als erste beim Neuaufbau benötigt, lagen ganz unten. „Wir mussten erstmal alles sortieren und zuordnen“, erinnert sich Pfeiffer-Vorarbeiter Marcel Riedel. Dazu war es notwendig, das Haus zunächst direkt am Lagerort „verkehrt herum“ aufzubauen, mit den Deckenbalken ganz unten. Hinzu kamen die üblichen Probleme mit so alten Materialien: „Holz sieht manchmal von außen top aus“, so Riedel. „Dann schneidest du, und dahinter ist nichts mehr da.“ Immer wieder müssen die Arbeiter improvisieren Die Innenwände sind zum Großteil noch am Stück und wiegen bis zu dreieinhalb Tonnen. Dafür musste die Firma Pfeiffer einen Kran beim Spezialunternehmen Weise aus Mörsdorf (Saale-Holzland-Kreis) mieten. Dessen Fahrer und Kranführer Jens Werner gehört seit Dienstag zum Baustellen-Team. Für die Zufahrt mussten die Arbeiter am Montag noch zusätzliche zwölf Tonnen Splitt aus dem nur wenige hundert Meter entfernten Schotterwerk holen und verteilen. Immer wieder müssen die Arbeiter improvisieren, um Zentimeter kämpfen, damit Bauteile endlich passen. „Man muss vor jedem Schritt sehr genau nachdenken“, so Riedel. „Wir wollten eigentlich schon viel weiter sein.“ Bis Jahresende wollen er und seine Männer die Decke aufgebracht haben, dann wird das halbfertige Haus über die Feiertage mit einem Hilfsdach geschützt, bevor es im neuen Jahr mit dem Dachaufbau weitergeht. Wenn das Gebäude wieder steht, braucht das Museumsteam allerdings noch Zeit für die Inneneinrichtung. Erst zum Saisonstart im Frühjahr 2022 sollen die ersten Besucher das Haus betreten dürfen.