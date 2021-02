Weimars Kompostanlage in Umpferstedt öffnet am 1. März wieder für Privatkunden.

Kompostanlage in Umpferstedt öffnet wieder

Nach dreimonatiger Pause wegen Corona öffnet die Stadtwirtschaft ihre Umpferstedter Kompostanlage am Montag, 1. März, wieder für die Bürger der Stadt. „Wir haben die Pause genutzt, um unsere Systeme und Anlagen zu warten. Außerdem lief das Gewerbegeschäft normal weiter. So haben wir beispielsweise rund 9000 Weimarer Weihnachtsbäume, was ungefähr 30 Tonnen entspricht, zu Kompost verarbeitet“, sagte der Leiter der Anlage, Jürgen Schraps.