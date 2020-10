Kondschak singt im Ami Gundermann

Weimar. Die Band „Randgruppencombo“ bietet am 27. Oktober in Weimar eine Hommage an den unvergessenen Musiker

„Kondschak singt Gundermann – Wo nachts im Wald die Steine schrein“ heißt es am Dienstag, 27. Oktober, im Mon Am. Der Liedermacher Heiner Kondschak, Mona Maria Weiblen (u.a. Gesang, Saxophon) und Christian Dähn (Drums, Mallets, Percussion und mehr) singen und spielen Gerhard Gundermann (1955 – 1998). Der Rockpoet, Sänger, Liedermacher und Baggerfahrer lebte und arbeitete in der Lausitz. Auch heute noch, über 20 Jahre nach seinem Tod, strahlen seine Lieder eine große poetische und geerdete Kraft aus. Im Jahre 1999 entdeckte Heiner Kondschak die Gundermann-Lieder, und seit dem Jahr 2000 tourt er mit ihnen und seiner Band „Randgruppencombo“ immer wieder durch die Republik.

Tickets im Vorverkauf für 18,70 Euro plus Gebühr unter https://monami-weimar.de/kulturzentrum/tickets/ und in der Tourist-Info Weimar (Telefon 745745) sowie an der Abendkasse für 25 Euro.

Dienstag, 27. Oktober, 20 Uhr, Mon Ami