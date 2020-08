Konferenz der Bauminister tagt in Weimar

Unter dem Vorsitz des Freistaates Thüringen findet in Weimar die diesjährige Bauministerkonferenz statt. Die Bauministerkonferenz ist die Arbeitsgemeinschaft der für Städtebau, Bau- und Wohnungswesen zuständigen Minister und Senatoren der 16 Länder der Bundesrepublik Deutschland. Das wichtigste Gremium ist die einmal im Jahr tagende Konferenz. Deren Vorsitz wechselt alle zwei Jahre, derzeit hat ihn Thüringens Minister für Infrastruktur und Landwirtschaft, Benjamin-Immanuel Hoff (Linke), inne. Seinen Angaben zufolge stehen bei der zweitägigen Konferenz, die am 24. und 25. September in der Weimarhalle stattfindet, die Themen Digitalisierung in der Baubranche, ökologisches Bauen und bezahlbares Wohnen im Zentrum.