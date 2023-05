Kontrast von Neuem und Altem im Weimarer Fürstenhaus

Ein Gratis-Konzert mit Studierenden im Fach Alte Musik gibt es am Dienstag im Fürstenhaus zu erleben.

Weimar. Ein Konzert am Dienstagabend im Weimarer Fürstenhaus verspricht spannende Gegenüberstellungen.

„Alte Musik im Konzert“ heißt es einmal mehr am Dienstag, 23. Mai, in der Kulturstadt: Auf eine spannende Gegenüberstellung von modernen Kompositionen mit Werken der bekanntesten Komponisten des Hochbarock dürfen sich die Zuhörer freuen. Los geht es um 19.30 Uhr im Festsaal des Fürstenhauses am Platz der Demokratie. Es musizieren Studierende des Instituts für Alte Musik auf Barockvioline, Cembalo und Blockflöte. Es erklingen Werke unter anderem von Louis Couperin, Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann und Hanna Kulenty. Der Eintritt ist frei.