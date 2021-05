In der Dorfkirche Großobringen erklingt am Samstagnachmittag Musik.

Konzert am Samstag in Großobringen

Großobringen. Die Kirchengemeinde organisiert eine musikalische Vesper im Jubiläumsjahr des Dorfes.

Zu einer musikalischen Vesper im Jubiläumsjahr „800 Jahre Großobringen“ lädt am Wochenende die Kirchengemeinde Schöndorf/Großobringen ein. Los geht es am Samstag, 29. Mai, um 17 Uhr in der Großobringer Dorfkirche. Insgesamt fünf Musiker finden sich hier ein: Jürgen Hertig an der Orgel und Michael Heinrich an der Trompete sorgen für das musikalische Grundgerüst. Pamela Fett, Heike Porstein und Hans-Martin Fett aus dem Ensemble von DNT und Staatskapelle Weimar singen.

Zu hören sind unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy und Wolfgang Amadeus Mozart. Der Eintritt ist frei, um eine kleine Spende wird gebeten.

Samstag, 29. Mai, 17 Uhr, Großobringen, Dorfkirche, Unterdorf