Weimar. Zu einem Interaktiven Konzert für Kinder ab drei Jahren lädt das DNT Weimar am Sonntag, 3. Oktober, in seine Studiobühne ein.

In einem interaktiven Konzert erzählt Krunoslav Šebrek gemeinsam mit Franziska Rau (Kontrabass) und Simon Lauer (Vibraphon) am Sonntag, 3. Oktober, 11 Uhr, auf der Studiobühne des DNT die Geschichte vom Elefanten Mopitu. Verpackt in zauberhafte Musik von Aziza Sadikova wird die Fabel von Franziska Rau zu einem sinnlichen Konzerterlebnis.