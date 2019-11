Weimar WeimarZu einem Konzert mit dem Ensemble MelachTon (Jena/Weimar) wird morgen Sonntag um 17 Uhr in die Jakobskirche eingeladen. Im Mittelpunkt steht Mozarts Missa brevis in F (KV 192). ...

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Konzert in der Jakobskirche

Zu einem Konzert mit dem Ensemble MelachTon (Jena/Weimar) wird morgen Sonntag um 17 Uhr in die Jakobskirche eingeladen. Im Mittelpunkt steht Mozarts Missa brevis in F (KV 192). Umrahmt wird das geistliche Werk von Stücken verfemter Komponisten: Vokalmusik von Ullmann und Sätze für Streichtrio von Schulhoff setzen einen klaren Kontrast, was den Mitwirkenden an diesem Novemberwochenende ein besonderes Anliegen ist.

Eintritt frei, Spenden erbeten