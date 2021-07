Konzert in der Vieselbacher Kirche

Vieselbach. Orgelmusik mit Cellobegleitung gibt es am Sonntag gleich hinter der Kreisgrenze des Weimarer Landes zu erleben.

Zu einem Sommerkonzert haben am Sonntag, 18. Juli, ab 17 Uhr der Kammermusikverein Erfurt und der Freundeskreis Kirchenmusik in die Heilig-Kreuz-Kirche Vieselbach eingeladen. Andrea Malzahn an der Sauer-Walcker-Orgel sowie Claudia Schwarze am Cello spielen unter anderem Werke von Bloch, Bruch, Mendelssohn-Bartholdy, Chaplin und Gershwin. Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte am Auslass wird gebeten.

