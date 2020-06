Zu einem Konzert wird in die evangelischen Kirche Oberweimar eingeladen.

Oberweimar. Zu einem Kammermusik-Konzert öffnet sich die Kirche St. Peter und Paul in Oberweimar.

Konzert in Kirche Oberweimar

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Konzert in Kirche Oberweimar

Zu einer sommerlichen Nachmittagsmusik mit dem Trio Weißer wird am Samstag, 20. Juni, 16 Uhr, in die Kirche St. Peter und Paul in Oberweimar eingeladen. Thurid Perlich, Violine, Claudia Zohm, Violine und Gesang, und Philine Teige, Violoncellomusizieren Werke von Bach, Corelli, Mozart, und Dvorak. Der Eintritt ist frei.