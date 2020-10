Konzert zu den Erasmusdays in Weimar

Im Rahmen der Erasmusdays 2020 präsentieren Schülerinnen und Schüler des Musikgymnasiums Schloss Belvedere am 17. Oktober, 15 Uhr, ihr Samstagskonzert. Auf ihrem Konzertprogramm stehen Solo- und Kammermusik europäischer und US-amerikanischer Komponisten. Im Rahmen der Veranstaltung wird auch das eigene Erasmus+ Projekt „MusIntegrAction“ Erwähnung finden, das sich in Zusammenarbeit des Musikgymnasiums und der Weimarer Musikhochschule mit vergleichbaren Musikinstitutionen in Spanien, Italien und Portugal von 2018 bis 2021 intensiv mit dem Thema „Optimale Verzahnung von allgemeinbildender, gymnasialer und professioneller instrumentaler Ausbildung“ befasst. Der Eintritt ist frei.