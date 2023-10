Konzert zum Liszt-Geburtstag in Denstedt

Denstedt. Orgel-Studierende der Weimarer Musikhochschule spielen am Sonntagnachmittag auf dem historischen Instrument in der Dorfkirche.

Zum Geburtstag von Franz Liszt (es ist in diesem Jahr der 212.) organisiert Organist Michael von Hintzenstern auch in diesem Jahr wieder ein Konzert in der Denstedter Dorfkirche. Am Sonntag, 22. Oktober, musizieren ab 16 Uhr Studierende der Franz-Liszt-Musikhochschule aus der Klasse von Martin Stur an der Liszt-Orgel. Auf dem Programm stehen Werke des Meisters und seiner Zeitgenossen, Der Eintritt ist frei. Das Konzert gehört zum Programm der Weimarer Franz-Liszt-Tage.