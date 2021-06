Konzerte diesmal in Apoldas Umland

Apolda. Die Stadt- und Dorfkirchenmusiken machen am Wochenende in Eckolstädt und Oberndorf Station. Karten sind noch zu haben.

Nach zwei Jahren Pause konnten die Stadt- und Dorfkirchenmusiken im Weimarer Land am vergangen Wochenende in ihre inzwischen 30. Auflage starten. Als Teil des diesjährigen Themenjahres der Staatskanzlei „Neun Jahrhunderte jüdisches Leben“ steht die zehnteilige Konzertreihe unter dem Motto „Jüdische Musik in christlichen Kirchen“. An diesem Wochenende gastiert sie zwei Mal im Umland von Apolda.

„Im Exil - Bläserkammermusik jüdischer Komponisten“ heißt es in dem Konzert mit dem Bläserensemble diX mit Andreas Knoop (Flöte), Albrecht Pinquart (Oboe), Hendrik Schnöke (Klarinette), Roland Schulenburg (Fagott) und Anna Magdalena Euen (Horn) am Samstag, 19. Juni, um 15 Uhr. Auf dem Programm in der Kirche von Eckolstädt stehen Kompositionen von Alexander von Zemlinsky, Shabtai Petrushka, Darius Milhaud, Egon Wellesz und Kurt Weill.

Unter dem Titel „Donna Donna “ laden Esther Lorenz (Gesang) und Peter Kuhz (Gitarre) am Sonntag, 20. Juni, um 17 Uhr in die Kirche „St. Anna“ nach Oberndorf zu einer musikalischen Reise durch das Judentum. In ihrem Konzertprogramm werden israelische und spanisch-jüdische Musikkultur präsentiert. Auch das Ostjudentum mit seiner reichen lyrischen wie geistlichen Welt findet Raum.

Erläuterungen über Bräuche, Lyrikrezitationen und Streifzüge durch die jüdische Geschichte vom Mittelalter bis heute sowie die berühmte jüdische Prise Humor bereichern dieses kulturelle Kaleidoskop, so die Organisatoren.

Eintrittskarten für beide Veranstaltungen sind an der Abendkasse noch erhältlich. Ein negativer Corona-Schnelltest oder andere gesundheitliche Nachweise sind nicht erforderlich. Für den fall der Fälle müssen lediglich Kontaktdaten hinterlassen werden.

Bis zum 11. Juli wird die Konzertreihe noch in Großobringen, Liebstedt, Flurstedt, Meckfeld bei Bad Berka, Tiefurt und Tannroda Station machen.