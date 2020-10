Welch hervorragende Musiker und Musikerinnen mit Solo-Potenzial die Staatskapelle Weimar in ihren Reihen vereint, das zeigt ab Sonntag, 1. November, 19.30 Uhr, im Großen Haus des DNT die neue Konzertreihe „Aus den eigenen Reihen“: Solist/innen aus der Staatskapelle spielen mit ihrem Orchester. Zum Auftakt erklingt ein Programm von Barock bis Moderne. Das nächste Konzert ist am 24. Januar geplant. Karten sind an der Theaterkasse noch erhältlich.