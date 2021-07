Auch das Museum Neues Weimar kann am Sonntagnachmittag bei freiem Eintritt besucht werden.

Kostenfrei auch in Sonderschauen

Weimar. Die strategische Neuausrichtung der Klassik-Stiftung Weimar geht mit einem kostenfreien Sonntagnachmittag im Monat einen weiteren Schritt.

Kostenfrei können ab sofort an jedem dritten Sonntag im Monat ab 14 Uhr nicht nur die Museen und Dauerausstellungen der Klassik-Stiftung Weimar besucht werden, sondern auch die Sonderausstellungen. Das teilte eine Sprecherin der Stiftung am Freitag mit. „Zugänglicher werden, die Türen öffnen, das ganze Spektrum der Bevölkerung ansprechen und einladen, das ist ein weiterer Schritt auf dem Weg unserer strategischen Neuausrichtung: Klassik-Stiftung für alle!“, betonte Stiftungspräsidentin Ulrike Lorenz zu diesem neuen Angebot, das am Sonntag, 18. Juli, 14 Uhr, startet.

