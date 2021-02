Oberbürgermeister und Marktleiter gaben am Montagnachmittag kostenlos medizinische Masken im Kaufland-Warenhaus an der Humboldtstraße aus.

Die Ausgabe medizinischer Masken wird in Weimar fortgesetzt.

In Weimar-Nord und im Kaufland-Markt (Foto) gab die Stadt am Montag wieder kostenlose medizinische Masken aus. OB Peter Kleine wurde dabei auch vom Ortsteilbürgermeister bzw. vom Marktleiter unterstützt. In Gaberndorf werden Masken erstmals Mittwoch 10 bis 12 Uhr und 17 bis 19 Uhr im Gemeindehaus ausgegeben.