Kostprobe vor Ort: Saucen im Weimarer Supermarkt probiert und ins Regal zurückgestellt

Darf man im Supermarkt einfach so Saucen probieren? Zwei Männer haben dies getan und sich damit eine Anzeige eingehandelt.

Weimar. Das hätten die beiden mal besser nicht gemacht... In einem Weimarer Supermarkt haben zwei Männer mehrere Saucen probiert und diese dann zurück ins Regal gestellt.

Dank dem geschulten Auge von Mitarbeitern sind am Donnerstag zwei Jugendliche in einem Supermarkt in der Weimarer Innenstadt beim Mundraub erwischt worden. Die beiden 15- und 21-Jährigen steuerten direkt auf das Regal mit Saucen und Dips zu. Insgesamt wählten sie drei Saucen aus, öffneten diese und probierten sie. Dann verschlossen sie sie wieder und stellten die Dips zurück ins Regal.

Wegen Verständigungsschwierigkeiten wurde die Polizei gerufen. Letztlich verließen die beiden den Markt mit einer Anzeige, einem Hausverbot und drei angebrochenen, dann doch bezahlten Soßen.

Rindersteaks im Wert von über 50 Euro im Rucksack

Ein weiterer Dieb wurde in einem anderen Weimarer Supermarkt auf frischer Tat ertappt. Zwar wollte der Mann an der Kasse einige Sachen bezahlen, allerdings versuchte er gleichzeitig, in seinem Rucksack Rindersteaks im Wert von über 50 Euro mitgehen zu lassen.

Den Mitarbeitern war der Mann nicht ganz unbekannt. Bereits in den vergangenen Tagen hatte er versucht, mit analoger Vorgehensweise Dinge zu stehlen. Deswegen informierten die Angestellten auch umgehend die Polizei. Als diese eintrafen, wollte der Mann flüchten. Er konnte jedoch überwältigt werden.

Warum der 37-Jährige einen so großen Fluchtreflex hatte, klärte sich im Anschluss: Gegen ihn lagen mehrere Haftbefehle vor.

