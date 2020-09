Der „MEins“-Club des Trägerwerks Soziale Dienste in Magdala richtet jetzt eine Krabbelgruppe ein.

Krabbelgruppe startet am Freitag

Magdala Der Jugendclub „Meins“ in Magdala erweitert sein Spektrum: Ab dem kommenden Freitag, 18. September, bieten Leiterin Monja Bauer und ihre Mitstreiter eine Krabbelgruppe an. Alle zwei Wochen freitags, immer zwischen 10 und 12 Uhr, sind hier junge Mütter oder Väter mit ihren Babys willkommen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig: „Wer Interesse hat, soll einfach vorbeikommen“, so Bauer.