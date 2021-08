Am Goethebrunnen ist Treffpunkt für die Kräuter-Tour am Samstag.

Kräuter-Tour am Samstag in Bad Berka

Bad Berka. Heike Klein vom Kneipp-Verein führt Neugierige zu den Plätzen, wo Heilpflanzen wachsen.

Eine Heilkräuter-Wanderung gibt es Samstag, 14. August, in Bad Berka. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Eingang des Kurparkes (Goethebrunnen). Die Leitung der Tour übernimmt die Kräuter-Expertin Heike Klein vom Kneipp-Verein – sie kennt die entsprechenden Orte auf Wiesen und im Wald. Die Anwendung von Kräutern ist eine der fünf Säulen in der Gesundheitslehre von Sebastian Kneipp.

Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Person, die Tourist-Info bittet um Anmeldungen unter Telefon: 036458/57 90.