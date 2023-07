Um Kräuter geht es am Dienstag in Bad Berka.

Kräuter-Vortrag in Bad Berka

Bad Berka. Sina Postma referiert am Dienstag auf dem Areal der Kneippanlage.

„Heilkräuter im Alltag“ lautet der Titel eines Vortrags, den „Kräuterfrau“ Sina Postma aus der Tonndorfer Schlossgemeinschaft am Dienstag, 1. August, in der Kurstadt anbietet. Treffpunkt ist 10 Uhr auf der Kneipp-Anlage am Goethebrunnen neben der Tourist-Information. Die Teilnahme kostet 3 Euro pro Person, für Inhaber der Kurkarte ist der Vortrag gratis. Voranmeldungen nimmt die Tourist-Information telefonisch entgegen.

Tourist-Info Bad Berka: 036458/5790