„Kräuterfrau“ in Aktion in Bad Berka

Bad Berka. Sina Postma bietet einen Spaziergang sowie einen Vortrag zum Thema Heilkräuter an.

Um die heilsame Wirkung von Kräutern geht es in dieser Woche bei gleich zwei Veranstaltungen in Bad Berka. Am Montag, 25. September, bittet Sina Postma, die „Kräuterfrau“ aus der Tonndorfer Schlossgemeinschaft, zu einer Kräuterwanderung durch Wiesen und Wälder. Treffpunkt ist 16 Uhr an der Adelsberg-Klinik (Erlenweg 2a), die Teilnahme kostet 8 Euro pro Person. Weiter geht es am Dienstag, 26. September, auf der Kneippanlage am Bad Berkaer Goethebrunnen. Wiederum ist Sina Postma zu Gast und informiert über „Heilkräuter im Alltag“. Hier beträgt die Teilnahmegebühr 3 Euro, für Inhaber der Kurkarte ist sie kostenfrei. Anmeldungen sind über die Tourist-Information möglich.

Telefon: 036458/5790