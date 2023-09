Die Park-Grundschule an der Weimarischen Straße in Ehringsdorf.

Kraftfahrer aufgepasst! Blitzer-Fotos an der Park-Grundschule in Weimar

Weimar. Semistationäre Einrichtung ist auch in dieser Woche für die Schulwegsicherung in Weimar im Einsatz.

Weiterhin für die Schulwegsicherung nach den großen Ferien ist in dieser Woche die semistationäre Einrichtung der Stadt im Einsatz. Der Ordnungsdienst hat als neuen Standort die Weimarische Straße in Ehringsdorf ausgewählt. In der dortigen 30er-Zone solle der sogenannte Panzerblitzer in Höhe der Park-Grundschule Raser ertappen. Die Stadt erinnerte daran, dass der Blitzer bei Bedarf jederzeit an einen anderen Standort umgesetzt werden könne.