Kraftfahrer aufgepasst! Teure Fotos am Weimarer Stadtring

Weimar. Semistationäre Einrichtung bleibt noch eine Woche an der Trierer Straße im Einsatz.

Der städtische Ordnungsdienst hat seine Standort-Pläne für den sogenannten Panzerblitzer geändert. Die semistationäre Einrichtung bleibt demnach auch in dieser Woche am Stadtring im Einsatz, genauer an der Trierer Straße. In der 41. Kalenderwoche, also im Zeitraum ab dem 9. Oktober, soll diese an der Jenaer Straße Raser ertappen. Kurzfristige Änderungen seien bei Bedarf jederzeit möglich, erinnert die Stadt.