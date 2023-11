Kraftfahrer in Weimar aufgepasst! Blitzerfotos an der Erfurter Straße

Weimar. Wo das Gerät an der langen und wichtigen Einfallstraße von Weimar üblicherweise Blitzer ertappen soll:

Weimars semistationäre Einrichtung wandert zurück in die Innenstadt. Laut Stadtverwaltung soll der sogenannte Panzerblitzer in dieser Woche an der Erfurter Straße Raser ertappen. Üblicherweise stellt ihn der Ordnungsdienst im 30er-Bereich an der Richard-Strauss-Straße auf, wo sich ein Kindergarten befindet. Wie immer gilt: Der Ortswechsel muss nicht zwingend am Montag erfolgen, zudem kann das Gerät bei Bedarf jederzeit den Standort wechseln.