Kranichfeld: Blumenläden haben wieder Kundschaft

Die Stadt Kranichfeld hat pünktlich zum Start uns Frühjahr einen bunten Farbtupfer zurück: Mit den Blumenläden und Gärtnereien im Land durfte am Montag auch das Floristik-Geschäft von Birgit Merten in der Alexanderstraße wieder öffnen. Die Kunden nahmen das Ende des Lockdowns dankend an. Vor allem Frühjahrsblüher – Hornveilchen, Stiefmütterchen und Narzissen – seien am ersten Tag gefragt gewesen. „Ich bin natürlich auch froh, meine Kundschaft wiederzuhaben“, sagte die Kranichfelder Geschäftsinhaberin.