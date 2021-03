Kranichfeld erstellt B-Plan für Krania

Was aus dem Firmengelände in der Kranichfelder Bahnhofstraße wird, ist noch völlig unklar.

Vor zwei Wochen hatte er den Haushaltsplan fürs laufende Jahr beschlossen. Jetzt kommt Kranichfelds Stadtrat erneut zusammen. Bei seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 3. März, will das Gremium unter anderem den Grundstein für einen Bebauungsplan legen. Dieser soll den Rahmen vorgeben, was in Zukunft auf dem fast zweieinhalb Hektar großen Krania-Gelände entstehen kann.

Zur Jahresmitte stellt die Krania Kabel-Stecker GmbH ihren Betrieb in Kranichfeld ein. „Auch wenn uns das Grundstück nicht gehört, möchten wir mit dem B-Plan die Mitsprache bei der Nachnutzung des Geländes sichern“, sagte Bürgermeister Enno Dörnfeld.

Der Stadtrat hat am Mittwoch außerdem die Aufträge für die Elektroinstallation und die Außenanlagen des neuen Kindergartens im Ortsteil Stedten zu vergeben. Und schließlich bringt auch die Fraktion „Aktiv für Kranichfeld“ mehrere Anträge ein. So regt sie einerseits an, in der Stadt das Ehrenamt eines zweiten Beigeordneten neu zu besetzen. Andererseits trifft sie offenbar auf überfraktionelles Einvernehmen mit dem Vorschlag, auf Eintrittskarten in Kranichfeld künftig eine Kulturförderabgabe zu erheben.

Der Stadtrat tagt am 3. März, 19 Uhr, auf der Niederburg. Die Sitzung beginnt mit einem kurzen nicht öffentlichen Teil.