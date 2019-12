Kranichfeld prüft künftig Rechnungen selbst

Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kranichfeld bekommt ein eigenes Rechnungsprüfungsamt. Nach intensiver Diskussion stimmte die VG-Versammlung, in der die Bürgermeister sowie Ratsvertreter aus Stadt und Mitgliedsgemeinden sitzen, einer entsprechenden Beschlussvorlage zu. Das Amt soll mit Beginn des neuen Jahres seine Arbeit aufnehmen.

Anlass für diesen Vorstoß war die Unzufriedenheit mit den Rechnungsprüfern beim Landratsamt in Apolda, wo die VG bisher diese Aufgabe erfüllen ließ. „Leider wurde dort beispielsweise noch nie eine Frist korrekt eingehalten“, so der VG-Vorsitzende Fred Menge. „Aktuell werden dort unsere Unterlagen von 2015 geprüft. Genau genommen waren die bisherigen Prüfungen alle rechtswidrig.“ Den letzten Anstoß gab eine Änderung in der Prüfungskostensatzung des Kreises, die den Tarif auf das Zehnfache des bisher Verlangten anhob. „Das wird für viele Kommunen zur existenziellen Frage“, so Menge. „Jetzt rechnet es sich, was Eigenes zu machen.“

Neueinstellungen sind dafür nicht notwendig. Die Besetzung mit Amtsleiter und Stellvertreter bestreitet die VG durch Umschichtungen im eigenen Haus. Es werde dafür ein internes Ausschreibungsverfahren geben, da der Beamtenstatus und eine gewisse Qualifikation notwendig seien. Das passiert, wenn die Kommunalaufsicht den in derselben Sitzung beschlossenen Haushalt der VG für 2020 bestätigt hat. Mit den Nachbar-Kommunen Bad Berka und Blankenhain habe es bereits intensive Gespräche gegeben, so Menge. Sie seien daran interessiert, das neue Kranichfelder Rechnungsprüfungsamt mit zu nutzen.