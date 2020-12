Kranichfeld sucht neuen Kiosk-Pächter

Kranichfeld. Einen neuen Pächter für den Kiosk auf der Kranichfelder Niederburg suchen die Stadt und ihr Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft. Damit wiederholt sich ein Szenario, des es schon vor knapp einem Jahr gab, allerdings mit einem entscheidenden Unterschied: Damals hatte sich die Stadt zu einer Neuausschreibung entschlossen, an der auch der bisherige Pächter Steffen Saul teilnahm und dann auch das Rennen machte. Diesmal hat Saul gekündigt – damit steht der Betrieb auf der Terrasse unweit des Burg-Einganges komplett auf der Kippe, falls sich kein Nachfolger findet.

Steffen Saul brachte die Saison noch bis zum 25. Oktober zu Ende, in der Woche danach lohnte es sich wegen des schlechten Wetters schon nicht mehr, den Kiosk zu öffnen. Zentraler Grund für seinen Rückzug ist Personalmangel: Saul und seine Frau betreiben im Kerngeschäft das Restaurant „Bremer Hof“ in Kranichfeld.

In der Niederburg-Saison von Anfang April bis Ende Oktober müssen sie mit nur einer weiteren Servicekraft den Betrieb an zwei Standorten absichern. „Wenn unsere Mitarbeiterin Urlaub hat, sind wir sogar nur zu zweit“, so Saul. Freie Tage gibt es dann praktisch nicht mehr: Wenn dienstags der „Bremer Hof“ geschlossen hat, muss die Niederburg trotzdem 13 bis 18 Uhr besetzt sein.

„Verlässliche Leute, die man allein dort hinstellen kann, sind auf dem Arbeitsmarkt zurzeit sehr schwer zu finden“, so der Gastronom. „Außerdem ist der Umsatz am Kiosk nicht so groß, dass er den teilweise hohen Aufwand rechtfertigt.“

Er behält vorerst nur einen kleinen Lagerraum, in dem er hauptsächlich Geschirr und Besteck aufbewahrt, die bei größeren Feiern gebraucht werden. Für solche Einzel-Anlässe steht Saul auch weiterhin bei Bedarf bereit.

Ansonsten hat er den Kiosk bereits geräumt. Jedoch stehen Utensilien wie Theke, Spülmaschine und Durchlaufkühler für den neuen Pächter bereit.

Der Kiosk hat gut 30 Quadratmeter Nutzfläche, Strom- und Wasseranschluss. Die dazugehörige Terrasse mit tollem Blick über das Ilmtal bis zum Oberschloss ist 113 Quadratmeter groß.

Interessierte können sich ab sofort per Mail mit der Stadt in Verbindung setzen unter buergermeister@kranichfeld.de