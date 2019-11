Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kranichfeld unterhält sich

Gleich für zwei öffentliche Veranstaltungen öffnet sich am Freitag, 15. November, das Baumbachhaus in Kranichfeld. Ab 18 Uhr beschäftigt sich Ernährungsberaterin Stefanie Lattermann mit der Frage, ob gesunde Ernährung für Menschen, die etwas Gewicht verlieren möchten, automatisch das Patentrezept zum Abnehmen ist. Gleichzeitig umreißt sie, welche Lebensmittel in welchen Mengen und Zubereitungsformen für wen eher als gesund oder ungesund gelten.

Die Reihe „Kranichfeld unterhält sich“ wird um 19.30 Uhr fortgesetzt, diesmal mit Hans-Jürgen Schlotzhauer. Der Kranichfelder studierte Chemie an der TU Dresden und spezialisierte sich auf technische Chemie und Faserchemie. Nach Tätigkeiten im Chemiefaserwerk Guben und der Miwo Bad Berka zog es ihn seit den 1990er-Jahren hinaus in die Welt. Als Firmenberater und beim Aufbau von Anlagen zur Faserherstellung bereiste er unter anderem die USA, China, Taiwan, Polen, Litauen, Russland, Tschechien, Schweden, Schottland, England, Spanien, die Türkei und die Ukraine.