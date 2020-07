Kranichfeld will LO verkaufen

Er ist einer der letzten seiner Art, die vor dem Produktionsstopp 1990 vom Band liefen. Nun steht er zum Verkauf. Die Stadt Kranichfeld möchte ihren Robur LO 2002 A veräußern, der bei der örtlichen Feuerwehr seinen Dienst leistete. Die Anschaffung ist allerdings eher etwas für technisch bewanderte LO-Liebhaber. Das gute Stück ist zwar funktionsfähig, aber reparaturbedürftig, hat Startprobleme und einige Roststellen. Und der Rückwärtsgang springt heraus. Der letzte TÜV galt bis Ende 2017.

Das Fahrzeug kann montags von 19 bis 20 Uhr am Feuerwehrgerätehaus im Auenweg besichtigt werden. Als Mindestgebot sind 1500 Euro festgelegt. Interessenten können ihr Angebot in einem verschlossenen Umschlag mit Kennwort „Angebot LO Feuerwehr“ bis 31. August an die Stadt Kranichfeld, Alexanderstraße 7, richten.