Kranichfelder Bürger reden bei Stadtentwicklung intensiv mit

Im Krania-Saal haben rund 50 Interessierte an einer Zukunfts-Ideenwerkstatt zur Stadtentwicklung teilgenommen. Bei einem Weltcafé ging an sechs Tischen um sechs Themen, darunter hier um Kultur, Freizeit und Tourismus.

Bürgerbeteiligung in ihrer besten Form haben rund 50 Kranichfelder am Samstag bei der Zukunfts-Ideenwerkstatt zur Stadtentwicklung betrieben. Sie waren der Einladung der Stadt und des Weimarer Büros Quaas für Stadtplanung in den Krania-Saal gefolgt. Nach einer Einführung von Bürgermeister Enno Dörnfeld und Ingo Quaas befassten sie sich in Form eines Weltcafés an sechs Tischen mit ebenso vielen Themen. Vier Tische wurden von interessierten Bürgern betreut.