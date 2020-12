Kranichfelder Jugendbeirat kann jetzt seine Arbeit starten

Unter anderem aus dem Jugendclub Kranichfeld (hier bei einer Aktion in Bad Berka) sollen Kandidaten für den Beirat kommen.

Die Zukunft des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft der Stadt Kranichfeld ist gesichert: Im nichtöffentlichen Teil seiner Sitzung am Donnerstagabend erteilte der Stadtrat den Zuschlag an ein Immobilien-Unternehmen, das ab Januar die Nachfolge des bisherigen Auftragnehmers zur Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Wohnungen, Reinhard Apel, übernimmt. Dieser geht in den Ruhestand.