Kranichfelder Künstler Stefan Böhm stellt in Bad Berka aus

Bad Berka. Der Kranichfelder Bildhauer bringt grafische Arbeiten und Fotografien ins Rathaus sowie die Tourist-Information.

„Eine andere Sicht auf Stein“: Diesen Titel trägt eine Ausstellung mit Werken des Kranichfelder Bildhauers Stefan Böhm, die vom 1. März bis 20. April im Rathaus am Markt sowie in der Tourist-Information am Goethebrunnen in Bad Berka zu sehen sein wird. Böhm hat dafür neue grafische Arbeiten in Mischtechnik auf Papier vorbereitet – und dazu Fotografien seiner Skulpturen, die er aus Marmor, Diabas oder Muschelkalk in seinem Atelier am Rande von Kranichfeld gestaltet hat und von denen viele dort auch besichtigt werden können. Bekannt geworden ist Böhm unter anderem als Schöpfer des Kranichfelder Anger-Brunnens mit den beiden Burgen als Motiv. Zur Vernissage am Mittwoch, 1. März, ab 15 Uhr wird er im Rathaus natürlich anwesend sein.