Kranichfelder Legende am Saxophon

Kranichfeld. Reinhard Dörnfeld bestreitet am Freitagabend das Musikprogramm unter der Tanzlinde.

Zu einem der letzten Weinabende der Saison unter der Tanzlinde lädt der Förderverein des Kranichfelder Baumbachhauses am Freitag, 1. September, ein. Ab 19 Uhr lässt noch einmal der ortsansässige Saxophonist Reinhard Dörnfeld sein Instrument erklingen. Er ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Musiklandschaft, war 1965 Gründungsmitglied des Krania-Sextetts und später eine tragende Säule des Peter-Nolze-Quartetts. In den vergangenen Jahrzehnten gab es kaum ein Blasorchester im Weimarer Land, in dem nicht auch Reinhard Dörnfeld seine Töne setzte: Blankenhainer Musikanten, Kranichfelder Frühschoppen-Combo oder Ilmtaler Musikanten etwa. Der Eintritt ist frei, die Sonderausstellung im Haus geöffnet.