Kranichfelder Orchester-Jubiläum im Mondenschein

Kranichfeld. Sein 20-jähriges Bestehen feiert das „Moonlight-Orchestra“ mit einem neuen Programm im Baumbachhaus in Kranichfeld.

Vor 20 Jahren gründeten die Geigerin Dagmar Meffert und der Trompeter Steffen Weber-Freytag in Kranichfeld die Band namens „Moonlight-Orchestra“. Seitdem haben die insgesamt fünf Musiker viele Bühnen in ganz Deutschland bereist und viel zusammen erlebt. Zu ihrem 20-jährigem Jubiläum zeigt sich die Band nun von einer neuen Seite. Passend zum Namen „Moonlight“ haben die studierten Musiker ihr neues Programm „Mondschein-Konzert“ kreiert. Zur Premiere am Samstag, 21. August, um 20 Uhr im Hof des Baumbachhauses Kranichfeld erwartet das Publikum ein Abend im Mondenschein mit netten Gesprächen, Wissenswertem rund um den Mond und lunarer Konzert-Musik. Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse für zwölf Euro erhältlich.