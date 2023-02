Kranichfelder Schulen steuern auf Jubiläum zu

Auch mit der Feuerwehr schloss Kranichfelds Anna-Sophia-Schule in ihrer Geschichte bereits Bekanntschaft, hier zum Glück nur bei einer Übung.

Kranichfeld. Eine Projektwoche und ein Fest im Mai sollen daran erinnern, dass Kranichfelds Grund- und Regelschule 1998 den Namen „Anna Sophia“ erhielten.

Die Grund- und die Regelschule in Kranichfeld rüsten sich für ein Jubiläum. Im September jährt es sich zum 25. Mal, dass deren Gebäude nach umfassender Sanierung neu eingeweiht wurde und die Schulen den Namen „Anna Sophia” erhielten. Die Namensgeberin lebte vor vier Jahrhunderten, war Fürstin von Anhalt, Gräfin von Schwarzburg und Regentin für Kranichfeld und seine Dörfer.

Bereits vom 8. bis 12. Mai wollen die Schulen ihr Jubiläum mit einer Projektwoche würdigen, zu deren Abschluss ein großes Schulfest wartet. Während der Projektwoche soll ein Rückblick über das vergangene Schul-Vierteljahrhundert erarbeitet werden, ebenso eine Zeitreise, die das Leben und Wirken der Regentin beleuchtet. Hierfür sind eine Wissensstraße, ein Theaterstück, eine Modenschau, einen Animationsfilm und eine Fotoshow in Planung.



Beim Schulfest soll es auch sportlich und musikalisch werden

Sportliche Aktivitäten wie ein Fitness-Parcours, eine Menschenpyramide, ein Geschicklichkeitstest und Hindernisstaffeln werden ebenfalls vorbereitet. Die Schulband und eine Trommlergruppe bringen sich ein. Auch Kulinarisches von einst und heute wird serviert.

Damit das Vorhaben gelingt, suchen die Fördervereine der Schulen personelle sowie finanzielle Unterstützung und hoffen auf Hilfe von Vereinen, Firmen und Privatleuten.

Mit Blick aufs Jubiläum hat auch Kranichfelds Kultur- und Tourismusamt um Unterstützung gebeten. Es sucht Fotos, Berichte, Lehrbücher, Unterrichtsmaterialien und ähnliches zur Kranichfelder Schule aus den vergangenen hundert Jahren. Die Dokumente sollen im Original oder in Kopie die Stadtchronik bereichern und den Schülern für deren Projektwoche dienen. Wer etwas beitragen möchte, kann sich im Amt bei Kerstin Schrammek, per Mail an schrammek@kranichfeld.de oder telefonisch unter 036450/42021 melden.