Kranichfelds Bürgermeister bringt Jubilar ein Ständchen

Für regelmäßige Auftritte mit der Kranichfelder Frühschoppen-Combo reicht die Zeit für Bürgermeister Enno Dörnfeld nicht mehr. Am Samstag griff er aber wieder einmal zur Trompete. Unter Einhaltung aller Hygienemaßgaben und mit Genehmigung vom Landratsamt brachte er am Baumbachhaus einem Jubilar ein Ständchen: Karl Roch, der aus Erfurt stammt, dort einst Direktor der 39. Polytechnischen Oberschule war und inzwischen im ASB-Heim in Kranichfeld lebt, feierte seinen 100. Geburtstag.