Rund 30 Krautheimer Mülltonnen sind zurück bei ihren Besitzern: Der ehemalige Gemeindearbeiter und jetzige Ruheständler Gerhard Ulrich und der Feuerwehrmann Lukas Kirchner vollendeten am späten Montagnachmittag eine Aktion, die es in dem Nordkreis-Dorf so noch nie gegeben hatte.

Begonnen hatte sie am Samstag mit einer Durchsage über die Lautsprecher des legendären Krautheimer Dorffunks: Wer seine Mülltonnen nicht selbst zum Sammelplatz am Feuerwehr-Gerätehaus bringen konnte, bekam die Möglichkeit, Hilfe der Kameraden anzufordern. Los ging es am Sonntagnachmittag: Gerhard Ulrich koppelte seinen privaten Anhänger an den SUV von Felix Winzer und setzte sich selbst ans Steuer des Bauhof-Multicars, mit dem er viele Jahre beruflich unterwegs gewesen war. Auf den Ladeflächen hielten jeweils drei Feuerwehr-Kameraden die Mülltonnen fest, auch zwei Jugendliche unterstützten die Touren, die von Daniel Schenke organisiert wurden. Anderthalb Stunden dauerte es, bis rund 30 Restmüll- und Papiertonnen auf dem Sammelplatz standen. Die beiden Trupps klingelten zur Sicherheit bei allen älteren Einwohnern, von denen manche die Dorffunk-Durchsage nicht mitbekommen hatten. Am Montagnachmittag leerten die Müllautos die Tonnen, danach fuhren Ulrich und Kirchner sie wieder zu ihren Besitzern.