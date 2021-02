Krautheims Feuerwehr bereitet Entsorgung vor

Krautheim Feuerwehrleute bieten hilfebedürftigen Mitbürgern ihre Unterstützung an

Krautheim. Die Feuerwehr Krautheim bereitet am Wochenende das Dorf auf die Abfallentsorgung vor. Am Sonnabend wollen die Kameraden den Platz vor der ehemaligen BHG und den Parkplatz vor dem Gasthaus zum Abstellen für die Restmüll- und Papierbehälter vom Schnee räumen.

Am Sonntagnachmittag ab 16 Uhr bieten die Feuerwehrleute jenen Krautheimern Hilfe an, die auf keine familiäre Unterstützung setzen können und selbst körperlich nicht in der Lage sind, volle Müll- und Papiertonnen durch den Schnee zu ziehen.

Die Kameraden holen aber nur Tonnen ab, die voll sind, vor den Grundstücken stehen und (zum Beispiel auf einem Pflaster) mit Name, Straße und Hausnummer gekennzeichnet sind. - Die Aktion soll am Sonnabend auch über den Dorffunk angekündigt werden.

Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Krautheim werden Restmüll und Papier am Montag von folgenden Sammelplätzen abgefahren:

Müll: bei den Neubauten wie immer (am Schenktore), Papier und Müll getrennt abstellen

Müll: Parkplatz Dachdeckerei Winzer (Schenkanger - von der Kreuzung bis zur zweiten Garage)

Müll: gegenüber der BHG (an der Lache 103 bei Pabst, rechte Seite). Durchfahrt muss gewährleistet sein!

Müll: auf den Fußweg Richtung Haindorf gegenüber der Kirche

Müll: an der Pfarrei, Papier und Müll getrennt abstellen

Papier: bei den Neubauten wie immer (am Schenktore), getrennt vom Müll abstellen

Papier: auf den Fußweg und Parkplatz vor der Kneipe

Papier: an der BHG (gegenüber "an der Lache 103" ) auf der linken Seite

Papier: bei Ralf Henschel in der Straße auf Höhe der Baustellenabsperrung

Papier: an der Pfarrei, getrennt vom Müll abstellen.