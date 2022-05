Kreativ-Kurs im Frauenzentrum Weimar

Weimar. Zu einem Kreativ-Kurs laden das Frauenzentrum Weimar und die Künstlerin Nadine Wehrli ein. Das offene Angebot läuft noch bis zum 17. Juli.

Das Frauenzentrum Weimar und die Künstlerin Nadine Wehrli laden am Donnerstag, 19. Mai, um 17 Uhr zu einem Kreativ-Kurs in die Johanna-Schopenhauer-Straße ein. Dieser wird vom Margarethe-Geibel-Fonds der Weimarer Bürgerstiftung unterstützt und „richtet sich ausdrücklich an alle Frauen Weimar“, sagt die geschäftsführende Mitarbeiterin Carmen Hanft. Eine vorherige Anmeldung sei nicht nötig, wer spontan mitmachen möchte, kann vorbeikommen. In einem 14-tägigen Rhythmus findet die Veranstaltung immer Donnerstagnachmittag statt. Nadine Wehrli will die Frauen mit der Kunst ein Stück weit zu sich selbst führen. Denn es geht nach ihren Angaben thematisch immer um „eigene Welten“. „Wir nehmen uns immer ein Thema vor“, informiert die Künstlerin und Kunsttherapeutin. Nach einer einleitenden Farbübung näherten sich die Teilnehmerin im vierten von zehn Kursabenden mit Pastellkreiden, Wachsstiften oder Aquarellfarben dem Thema „Körper“. Gefordert sind keine künstlerischen Höchstleistungen, vielmehr sollen Geist und Seele in den zwei Kursstunden eine Auszeit gegönnt werden. Der von der Familie Schmeißner-Lösch 2021 eröffnete Margarete-Geibel-Fonds unterstützt Frauen in Weimar und Umgebung, vor allem alleinerziehende und ihre Familien sowie künstlerisch tätige in Notlagen und in Ausübung ihrer Tätigkeit. Das offene Angebot läuft noch bis zum 17. Juli.