Kreis Weimarer Land wirbt um Vorschläge für Radwege-Konzept

Weimarer Land. Bis zum 25. August können Bürger online ihre Meinung abgeben, welche Maßnahmen im neuen Radverkehrskonzept des Weimarer Landes ganz oben stehen sollten.

Die Erarbeitung des Radverkehrskonzeptes für das Weimarer Land geht in die zweite Runde. Bereits in der Bestandsanalyse Anfang des Jahres wurden die Einwohner des Kreises über eine Umfrage beteiligt. Die zahlreichen Hinweise und Ideen aus der ersten Befragung seien aufgenommen worden, um den Bedarf zu erfassen und fachlich auszuwerten, heißt es dazu aus dem Landratsamt.

In der zweiten Bürgerbeteiligung möchte die Touristiker des Kreises nun Bewertungen der Vorschläge aufnehmen. Die sich daraus ergebenden Prioritäten werden im Maßnahmenkatalog berücksichtigt. Um möglichst vielen Bürgern, die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen, erfolgt die Beteiligung online. Auf der Internetseite des Weimarer Landes in der Rubrik „Aktuelles“ finden Interessierte den Link https://giselis.shinyapps.io/weimarerland_buerger/, unter dem dem sie bis zum 25. August ihre Rückmeldung abgeben können. In diesen Link ist eine interaktive Karte eingebunden, über die sich vorgeschlagenen Maßnahmen einsehen und im Anschluss auch bewerten lassen. Das Radverkehrskonzept für sichere und nutzerfreundlicheRadwege erarbeitet der Landkreis gemeinsam mit dem Dresdner Gutachterbüro Mobilitätswerk.