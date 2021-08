Kreisheimatpreis für Sohnstedter Chronistin

Apolda. Monika Wölke aus Sohnstedt wurde nachträglich als verdiente Heimatpflegerin im Weimarer Land mit dem Kreisheimatpreis ausgezeichnet.

Als das Weimarer Land beim 25. Kreisheimattag am 9. Juni in Apoldas Stadthalle seine Kreisheimatpreise übergab, musste sie die Einladung noch ausschlagen. Monika Wölke hatte für diesen Tag bereits ihren Impftermin vereinbart. Jetzt bot sich die Gelegenheit, die Sohnstedterin nachträglich zu ehren. Im Rahmen einer Ortschronisten-Weiterbildung im Garten des Apoldaer Glockenstadtmuseums überreichten Kreisheimatpflegerin Gudrun Braune und Kreisbeigeordnete Jacqueline Schwikal der Chronistin aus dem Westkreis am Mittwoch nachträglich den Kreisheimatpreis für das Jahr 2020.

Große Verdienste um 90-seitige Broschüre zur Ortsgeschichte

Monika Wölke gehört zu den aktivsten Geschichtenerzählerinnen und Chronistinnen im Weimarer Land, betonten die Juroren der Preisvergabe. Sie hält die Höhepunkte des Lebens ihres Ortes mit Fotos und Zeitungsausschnitten fest. Sie gestaltete 2017 zur 800-Jahr-Feier Sohnstedts eine Ausstellung weitgehend aus eigenem Fundus. Sie ermöglichte es maßgeblich, dass eine 90-seitige Broschüre zur Ortsgeschichte in Druck gehen konnte, ebenso ein regionales Rezeptbüchlein. Auch eine DVD des Festvortrages am Eröffnungsabend gestaltete sie mit. Aus Fotografien der Wohnhäuser ihres Dorfes entstand durch sie eine Bildergalerie. Darüber hinaus verband sie besondere Highlights der Ortsgeschichte auf Bildern um 1900 mit Aufnahmen aus der Gegenwart. Daraus entstand ein interessanter Zeitstrahl.

Seit 2018 hält Monika Wölke eine Urkunde des Gemeinderates in Händen, die sie offiziell zur ehrenamtlichen Ortschronistin von Sohnstedt erklärt. Darüber hinaus unterstützt sie die Bemühungen im Ort, Ordnung in der Kirche, auf dem Friedhof und um die Burglinde zu bewahren. Nicht zuletzt ist ihre Hilfe bei den Seniorennachmittagen im Ort gefragt.

Darüber hinaus besucht die Sohnstedterin regelmäßig die Weiterbildungsveranstaltungen des Kreises Weimarer Land für die Ortschronisten. Jene vom Mittwoch in Apolda widmete sich dem Thema „Handwerk erzählt“.

.