Kreisheimattag am Mittwoch in Willrode

Schellroda. Das Landratsamt hat die zu Ehrenden diesmal an einen Ort knapp hinter der Kreisgrenze eingeladen.

Der Jagdsaal des Forsthauses Erfurt-Willrode ist am Mittwoch, 24. Mai, ab 14 Uhr Schauplatz für den Kreisheimattag des Weimarer Landes. Dabei überreichen die Kreisbeigeordnete Jacqueline Schwikal (parteilos) und Kreisheimatpflegerin Gudrun Braune die diesjährigen Kreisheimatpreise und den Alexander-Wilhelm-Gottschalg-Preis.

Zuvor bekommen die geladenen Gäste die Möglichkeit, an einer Führung mit Forstamtsleiter Chris Freise über das Gelände knapp hinter der Kreisgrenze zwischen Schellroda und Egstedt teilzunehmen – mit Lapidarium und historischer Kapelle. Freise hält in der Festveranstaltung auch einen Vortrag mit dem Thema „Wald, Mensch, Heimat“. In der Mittagspause bewirtet der Förderverein des Forsthauses die Teilnehmer.