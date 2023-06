Kreissportbund Weimarer Land kürt Sportler, Mannschaft und Unterstützer des Jahres

Zum Gruppenfoto versammelten sich am Schluss alle Preisträgerinnen und Preisträger auf der Bühne im Zeughaus Bad Berka.

Bad Berka. Am Freitag wurden Sportler, Vereine und Förderer im Rahmen der Sportlerehrung 2022 im Zeughaus Bad Berka gefeiert. Das sind die Preisträgerinnen und Preisträger.

Der Kreissportbund (KSB) Weimarer Land hat am Freitagabend im Zeughaus Bad Berka Sportlerinnen und Sportler, Vereine und Unterstützer in 14 Kategorien geehrt. Insgesamt seien unter dem Dach des KSB 132 Vereine organisiert mit etwa 12.650 Sportlern, sagt KSB-Vorsitzender Hans-Jürgen Häfner eingangs. Die Sportlerehrung auch als Dank für ehrenamtliches Engagement sei ihm eine Herzenssache.

Geehrt wurden als Sportorganisator des Jahres Ralph Burckhardt vom SSV B/G Mellingen, als Trainer des Jahres Thomas Schmidt vom FSV Ilmtal Zottelstedt, als Sportpädagogin des Jahres Petra Schedler vom GS Lessing, die den Preis nicht persönlich entgegennehmen konnte aber mit einer Laudatio bedacht wurde.

Als Schiri des Jahres wurde der 16-jährige Jan Vogt vom FC Einheit Bad Berka ausgezeichnet, der Integrationspreis ging an Tao Te Weimarer Lan, den stellvertretend für den Verein Karate-Trainer Stefan Rochau entgegennah.

Der Nachwuchsförderpreis – unter anderem überreicht von SPD-Bundestagsmitglied Holger Becker – ging an den Apoldaer Leichtathletikverein und wurde von Trainerin Beatrice Müller und Athletin Leni Hildebrandt entgegengenommen. Als Nachwuchssportler des Jahres wurde Friedolin Staufenberg vom Tao Te Weimarer Land bedacht, als Nachwuchssportlerin des Jahres Karina Schoß vom MC Apolda im AvD. Nachwuchsmannschaft des Jahres 2022 wurde die D-Jugend des TSV Berlstedt.

Als Förderer des Sports wurde der Stadtrat sowie Bad Berkas Bürgermeister Michael Jahn (CDU) geehrt. Überreicht wurde der Preis vom Präsidenten des Thüringer Landessportbundes Stefan Hügel und dem CDU-Landtagsabgeordneten Mike Mohring.

Sportlerin des Jahres 2022 ist Anne Nürnberger vom KSC Dt. Eiche, bester Sportler des Jahres Wolfgang Wolter vom ZLSG Wormstedt. Beide konnten Urkunde, Pokal und Gutschein am Freitagabend nicht persönlich entgegennehmen. Standing Ovations gab es für die bald 89-jährige Brigitta Michelchen, die für ihr Lebenswerk geehrt wurde. Brigitta Michelchen ist Gründungsmitglied des Fitness- und Gymnastikclubs Apolda – am 9. November 1982. Die Auszeichnung als Mannschaft des Jahres 2022 ging an den Volleyball SSG 01 Blankenhain.