Krimtatarische Sängerin Mavi Pasha gastiert in Weimars Villa Ingrid

Mavi Pasha ist am Dienstag zu Gast in Weimarer Villa Ingrid.

Weimar. Unter dem Titel „A Cozy Jazzy Evening“ präsentiert Mavi Pasha Lieder aus Jazz, Blues und Soul in Weimar.

Zum ersten Konzert der krimtatarischen Sängerin Mavi Pasha nach ihrer Flucht nach Deutschland lädt die Villa Ingrid an diesem Dienstag, um 19 Uhr, ein. Unter dem Titel „A Cozy Jazzy Evening“ präsentiert Mavi Pasha Lieder aus Jazz, Blues und Soul.

„Nach dem Völkermord durch kollektive Deportation der Krimtataren unter Stalin wiederholt sich die leidvolle Geschichte der Vertreibung und Flucht durch Putins Angriffskrieg auf die Ukraine“, so Norman Heydenreich von der Villa Ingrid. Damals wurden die rund 238.500 Krimtataren nach Zentralasien deportiert. Bis zu 44 Prozent der Deportierten starben. Erst Ende der 1980er Jahre durften die Krimtataren zurückkehren. 2014 verloren wieder zehntausende durch die russische Besetzung der Krim ihre Heimat. Sie flohen auf das ukrainische Festland. „Das, was die Krimtataren seit 2014 erleiden mussten, war ein bitterer Vorgeschmack dessen, was heute in den von der russischen Armee gewaltsam eroberten Gebieten der Ukraine passiert“, so Norman Heydenreich.

Einnahmen und Spenden werden für die Künstlerin und den Erhalt der krimtatarischen Kultur verwendet.

Reservierungen: kontakt@villa-ingrid.com. Eintritt: 10 Euro, ermäßigt: 5 Euro.