Kriminalpolizei Weimar sucht Hinweise zu Betrüger

Um Mithilfe bei der Aufklärung eines Betruges hat die Weimarer Kriminalpolizei gebeten. Der Vorfall ereignete sich zwar bereits am 11. März dieses Jahres. Das zuständige Gericht traf jedoch erst jetzt den Beschluss über die Öffentlichkeitsfahndung, der auch für die Freigabe des vorhandenen Fahndungsfotos nötig ist.

Dieses entstand, als ein Mann an jenem Mittwoch um 14.43 Uhr die Weimarer Shell-Tankstelle in der Rießnerstraße betrat. Im dortigen Hermes-Shop holte er zwei Pakete ab, in denen sich jeweils ein Smartphone Galaxy Note 10 Plus im Gesamtwert von über 1900 Euro befand. Beide Geräte hatte der Empfänger offenbar widerrechtlich mit den Daten eines anderen bestellt.

Weimars Kripo sucht Hinweise zu diesem Mann. Foto: Polizei Weimar

Die Kriminalpolizei Weimar sucht nun Zeugen, die den Vorfall womöglich beobachteten oder den auf dem Foto abgebildeten Mann kennen und Angaben zu ihm machen können.

Hinweise nimmt die Polizei telefonisch (03643/8820) oder per E-Mail (kps.weimar@polizei.thueringen.de) entgegen.