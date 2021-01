Archivaufnahme vom 28. Politischer Aschermittwoch des Landesverbandes der CDU Thüringen in der Festhalle der Vereinsbrauerei Apolda. Am 26. Februar 2020 war Friedrich Merz der Stargast und Hauptredner, den Landesfraktionschef Mike Mohring (rechts) begrüßen durfte.

Kritik an Laschet-Wahl aus der CDU Weimarer Land

Auch wenn er die Wahl akzeptieren wird, hätte er sich einen anderen Vorsitzenden für die Bundes-CDU gewünscht. Der Christdemokrat Maik Tille vermutet, dass es wie ihm auch vielen anderen CDU-Anhängern im Weimarer Land gehen wird. Wohl nicht grundlos war Friedrich Merz der Stargast beim politischen Aschermittwoch im Februar 2020 in Apolda und durfte neben Landeschef Mike Mohring auftreten.

„Mein Eindruck ist, dass man sich hier jemand anderen gewünscht hat – und ich persönlich auch“, antwortet der Kreis- und Kommunalpolitiker Mail Tille auf die Frage, ob Armin Laschets Wahl die richtige gewesen ist. Er halte es da mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Thomas Gottweiss, der die erstmals digital abgehaltenen Parteitag insgesamt sehr positiv in Erinnerung habe, aber eben auch, dass die Partei am Ende Angst vor der eigenen Courage entwickelt habe.

Maik Tille (CDU) Foto: CDU

Laschet könnte es im Osten besonders schwer haben

Am gescheiterten Spitzenkandidaten Friedrich Merz schätze Maik Tille, dass er den Mund aufmache und nicht lange um den heißen Brei herumrede. Viele Bürger – auch jene anderer Parteien – wünschten sich wieder Politiker, die eine klare Haltung haben und diese auch vertreten. Diese Stärke sehe der in Apolda und Bad Sulza tätige CDU-Politiker in Armin Laschet nicht.

Maik Tille prophezeit, dass die Wahl des NRW-Ministerpräsidenten zum CDU-Bundesparteivorsitzenden gerade in den östlichen Bundesländern zum Bumerang werden könnte. „Die Grünen haben im Vorfeld gesagt, wenn Merz gewinnt, dann werden sie viele enttäuschte CDU-Anhänger erhalten. Nun sieht es so aus, als würden wir die Anhänger in eine ganz andere Richtung verlieren.“

Moderne Politiker zu selten mit klarer Kante

„Merz steht für die alten Werte der CDU: Innere Sicherheit, Wirtschaft und Außenpolitik“, hebt Tille die Vorzüge des gescheiterten Kandidaten hervor. Worin es Laschet auch mangele sei die globale Sicht auf die Welt. Europa sei noch nie so schwach wie jetzt gewesen. Und Chinas Einfluss – nicht nur in Afrika – steige.

Es brauche wieder mehr starke Politiker, die klare Kante zeigen und es nicht allen Recht machen wollen. Maik Tille benennt hier Boris Palmer von den Grünen. Auch nennt er Kevin Kühnert von der SPD. „Ich bin jetzt kein Fan von seinen Ansichten, aber mehr von solchen Leuten würde der Politik wieder gut tun“, begründet der Christdemokrat seine Ansicht.

Maik Tille sieht kommende Zeit als Bewährungsprobe

„Die Bürger vermissen die Standhaftigkeit der Politiker von früher – von einem Helmut Schmidt, von Helmut Kohl.“ Maik Tille ergänzt: „Oder in den Krisen: Konrad Adenauer und Ludwig Erhard.“ Die Tugenden gingen mittlerweile verloren.

Doch die Wahl sei gefallen. Und ob sie ihm gefalle oder nicht, er nehme sie jetzt erstmal so hin: „Klar! Aber nun muss Laschet sehen, dass er auch abliefert.“ Im Osten Deutschlands und vor allen Dingen in Thüringen werde von der Berliner CDU eine Menge erwartet. Noch gut im Gedächtnis sei das unrühmliche Auftreten und Eingreifen der Mutterpartei, als die demokratische Wahl eines Ministerpräsidenten im Freistaat im Prinzip buchstäblich rückabgewickelt werden musste.