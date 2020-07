Der Bauzaun am Nahkauf in der Leonhard-Frank-Straße weist auf den baldigen Baubeginn an der Freifläche hin.

Weimar. „Planerische Grundlage der Baugenehmigung“ am Nahkauf im Kirschbachtal weggefallen

Kritik der Grünen Liga

Nach Ansicht der Grünen Liga Weimar schreitet die Privatisierung des öffentlichen Raums in Weimar fort. Mit dem Verkauf des Areals neben dem Nahkauf an der Leonhard-Frank-Straße durch die Wohnstätte wurde der als öffentlich betrachtete Raum im Wohngebiet zu reinem Privateigentum, heißt es in einer Mitteilung.

Die 2017 erteilte Baugenehmigung basiere auf Planungen ohne Nahversorger und mit zusätzlicher Wohnbebauung. Das habe sich jedoch geändert: Der Nahversorger bleibt und die Wohnbebauung kommt nicht, die Stadt habe die Baugenehmigung für Pkw-Stellplätze auch widerrufen können.

Baudezernentin Claudia Kolb erinnerte dagegen in ihrer Antwort auf einen offenen Brief der Grünen Liga daran, dass der Bauherr mit der Umgestaltung der Fläche nun die Attraktivität des Nahversorgers steigern wolle, dessen Erhalt für das Wohngebiet ebenfalls in einer breiten öffentlichen Diskussion gefordert wurde. Für drei Bäume gebe es Ersatz- und zusätzliche Baumpflanzungen.