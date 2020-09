Kromsdorf: Diskussion über Gott und die Welt

Kromsdorf. Veranstaltung in der Schlosskapelle Kromsdorf live im Netz.

Statt Musik hat der Verein Bürgerschloss und Kulturbrauerei Kromsdorf in dieser Woche eine Podiumsdiskussion zu einem ernsten Thema auf dem Programm. Am Freitag, 25. September, lautet das Thema in der Schlosskapelle: „Wenn es Gott den Allmächtigen gibt, warum lässt er dann Pandemien, Krieg und Hungersnot zu?“

Zu Gast sind Bischof Ulrich Neymeyr, MdB Johannes Selle (CDU) und Mentalcoach Ariane Bock aus Rudolstadt. Der Weimarer Martin Kranz moderiert. Die Besucherzahl ist auf 20 begrenzt, deshalb wird die Veranstaltung live im Internet übertragen, Zuschauer haben die Möglichkeit, Fragen und Meinungen direkt in die Diskussion einfließen zu lassen.

Stream: youtu.be/hwfTNcrWWzc